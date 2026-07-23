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युवाओं को गुमराह कर रहा विपक्ष : सैनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहतक के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर NEET पेपर लीक मामले में युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। सैनी ने सुझाव दिया कि विपक्ष को सार्थक चर्चा करनी चाहिए बजाय राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने के।

युवाओं को गुमराह कर रहा विपक्ष : सैनी

रोहतक, हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में युवाओं को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री रोहतक एमडीयू में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले सहित अन्य मामलों में कड़ा संज्ञान लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष के पास इस मामले में कोई सकारात्मक सुझाव है तो वह भी उन्हें केंद्र सरकार को देना चाहिए। सैनी ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों को छात्रों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, न कि भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई सुझाव हैं तो उन्हें संसद में रखकर सार्थक चर्चा करनी चाहिए, ताकि परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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