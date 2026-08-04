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सरकार समरसता और सामाजिक भावना को साकार कर रही है: नायब सैनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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-हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 27 जिलों के लिए कलश यात्रा रवाना -संत गुरु रविदास की पवित्र कलश यात्रा सामाजिक समरसता का राष्ट्रीय अभियान

सरकार समरसता और सामाजिक भावना को साकार कर रही है: नायब सैनी

गुरुग्राम, अमर मौर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर काशी के शुरू हुई पवित्र कलश यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और राष्ट्रीय एकता का जनआंदोलन है। जिसमें हरियाणा पूरी श्रद्धा, सक्रिय सहभागिता और जनभागीदारी के साथ अपना योगदान देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को गुरुग्राम में आयोजित भव्य समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की पवित्र कलश यात्रा को हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिलों के लिए विधिवत रवाना किया गया।

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मुख्यमंत्री सिर पर कलश रखकर स्थल पहुंचाया:

इससे पहले मुख्यमंत्री ने शीतला माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित पवित्र कलश को अपने सिर पर रखकर यात्रा रवानगी स्थल तक पहुंचाया। यहां से कलश यात्रा को सभी 27 जिला के प्रतिनिधियों को सौंपते हुए रवाना किया।मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर मौजूद संत समाज के प्रतिनिधियों का शाल भेंटकर उनका सम्मान किया।

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संत रविदास धर्मशाला के लिए 31 लाख घोषणा की:

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा आगामी 20 फरवरी 2027 तक देशभर में भ्रमण कर संत गुरु रविदास के समता, न्याय और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएगी। हरियाणा के सभी संगठनात्मक जिलों के माध्यम से यह पवित्र कलश गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर पहुंचेगा। समाज को जोड़ने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की संत रविदास धर्मशालाओं के लिए 31 लाख की राशि देने को घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत गुरु रविदास ने अपने जीवन और वाणी से यह संदेश दिया कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। काशी से लाई गई पवित्र माटी इस सत्य का प्रतीक है कि मिट्टी की कोई जाति, धर्म या ऊंच-नीच नहीं होती। उनके समरसता के संदेश को केवल शब्दों तक सीमित न रखकर जीवन में उतारा जाए। उन्होंने सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, जिला अध्यक्षों और श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे पवित्र कलश यात्रा को जनभागीदारी का अभियान बनाते हुए संत गुरु रविदास के समरसता, सेवा, समानता और मानवता के संदेश को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें।

30 जुलाई को गुरुग्राम पहुंची थी कलश यात्रा:

29 जुलाई को वाराणसी से शुरू हुई यह पवित्र कलश यात्रा 30 जुलाई को गुरुग्राम पहुंची थी, जहां प्रदेश के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। गुरुग्राम शहर के प्रमुख मार्गों से श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में गुजरने के बाद पवित्र कलश को श्रीमाता शीतला मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया था.

गुरु रविदास की सेवा संदेश देती है:

हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खान एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास का संपूर्ण जीवन मानवता, समानता, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। गुरु रविदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से जाति-पांति, ऊंच-नीच और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अधिकार का संदेश दिया।

समरसता का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाएंगे:

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देशभर में सामाजिक समरसता का अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश हरियाणा के सभी 27 जिलों में पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। इसके बाद मंदिरों में उनकी स्थापना कर गांव-गांव तक सामाजिक समरसता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश पहुंचाया जाएगा।

मंत्री, विधायक से लेकर साधु संत पहुंचे:

कार्यक्रम में हरियाणा उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, बवानी खेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि, होडल विधायक हरेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्षा बंतों कटारिया, पूर्व सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दुग्गल, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, गुरुग्राम महानगर अध्यक्ष अजीत यादव, पूर्व मंत्री बनवारीलाल, पूर्व मंत्री जगदीश नैयर, गुरुग्राम मेयर राजरानी मल्होत्रा, मानेसर मेयर डॉ इंद्रजीत यादव समेत अन्य उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु रविदास की 650वीं जयंती कब मनाई जा रही है?
गुरु रविदास की 650वीं जयंती 20 फरवरी 2027 तक मनाई जाएगी।
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