ब्राह्मण समाज को एकजुट करने पर जोर, नवंबर में होगा हरियाणा स्तरीय महासम्मेलन

हरियाणा के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में ब्राह्मण महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ने नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया। 23 अगस्त को नई दिल्ली में विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद के लिए समितियां गठित करने पर भी चर्चा हुई।

बल्लभगढ़। हरियाणा के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने समाज को एक मंच पर संगठित कर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बल्लभगढ़ की ब्राह्मण धर्मशाला में हुई बैठक में ब्राह्मण कल्याण आयोग और भगवान परशुराम प्रकटोत्सव से जुड़ी घोषणाओं को लागू कराने पर चर्चा हुई। साथ ही नवंबर 2026 में हरियाणा स्तरीय विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में ब्राह्मण महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित ज़िले सिंह पिचौलिया मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित तुलाराम शास्त्री ने किया। वक्ताओं ने समाज के युवाओं से नेतृत्व की भूमिका निभाने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कैप्टन हंसराज पाराशर ने सामाजिक एकजुटता को समय की आवश्यकता बताते हुए सामूहिक कन्या विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों की सराहना की.

धरना-प्रदर्शन की योजना आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक गौड़ ने कहा कि विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों को लेकर देशभर में जनजागरण अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें सनातन बोर्ड और सवर्ण आयोग के गठन सहित अन्य मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की.

समन्वय बढ़ाने पर चर्चा बैठक में वैश्य, राजपूत और अन्य सवर्ण समाजों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति बनी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े विषयों पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श और प्रयास करने की बात कही गई.

समितियों का गठन इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों से समाज की मांगों पर संवाद के लिए जिला एवं प्रदेश स्तर पर समन्वय समितियां गठित करने पर चर्चा हुई। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े विवादों के समाधान और उनके सुचारु संचालन पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम के अंत में बृजभूषण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा का संचालन पंडित घनश्याम भारद्वाज ने किया। बैठक में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे।