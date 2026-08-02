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राहत : डीएलएड विद्यार्थी अब निजी स्कूलों में इंटर्नशिप कर सकेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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- जिले के निजी स्कूलों में भी मिलेगा प्रशिक्षण का अवसर, सरकारी स्कूलों पर कम होगा दबाव- जिले के निजी स्कूलों में भी मिलेगा प्रशिक्षण का अवसर, सरकारी स

राहत : डीएलएड विद्यार्थी अब निजी स्कूलों में इंटर्नशिप कर सकेंगे

गुरुग्राम, साक्षी रावत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) इंटर्नशिप के नियमों में किए गए बदलाव का सीधा लाभ डीएलएड विद्यार्थियों को मिलेगा। अब प्रशिक्षु शिक्षकों को इंटर्नशिप के लिए केवल सरकारी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इससे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक इंटर्नशिप के लिए सरकारी विद्यालयों में ही प्रशिक्षण की अनिवार्यता थी। सीटें सीमित होने के कारण कई बार विद्यार्थियों को शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भेजा जाता था। इससे रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और समय के साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। कई बार सभी विद्यार्थियों के लिए एक साथ स्कूल आवंटित करना भी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चुनौती बन जाता था।

नए दिशा-निर्देशों का लाभ

बोर्ड के संशोधित दिशा-निर्देशों के बाद अब संबंधित डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान स्वयं सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इससे गुरुग्राम शहर के साथ-साथ न्यू गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित निजी विद्यालयों में भी इंटर्नशिप कराई जा सकेगी। विद्यार्थियों को अपने निवास के नजदीक स्कूल मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों कम होंगे।

प्रशिक्षण संस्थानों को राहत

जिले में संचालित निजी डीएलएड कॉलेजों के लिए भी यह फैसला राहत लेकर आया है। पहले सरकारी स्कूलों में सीमित सीटों के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना कठिन होता था। अब निजी स्कूलों के जुड़ने से संस्थानों को विद्यार्थियों का बैचवार और व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण कराने में आसानी होगी। बोर्ड ने ओरिएंटेशन, मूल्यांकन और स्कूल आवंटन से जुड़े कई पुराने प्रावधानों को भी सरल बनाया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक लचीली हो जाएगी।

सरकारी और निजी विद्यालयों का सहयोग

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अनुसार संशोधित व्यवस्था से प्रदेश के 300 से अधिक डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों और करीब 30 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इनमें गुरुग्राम जिले के निजी डीएलएड कॉलेजों के हजारों विद्यार्थी भी शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप का अवसर मिलने से प्रशिक्षु शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल कक्षाओं और बेहतर शैक्षणिक वातावरण का अनुभव भी मिलेगा, जिससे उनकी व्यावहारिक दक्षता में सुधार होगा।

गुरुग्राम में बढ़ती संख्या

गुरुग्राम में निजी डीएलएड कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ी है और हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। ऐसे में इंटर्नशिप के लिए केवल सरकारी विद्यालयों पर निर्भर रहने से सीटों का दबाव बढ़ जाता था। नए नियम लागू होने के बाद जिले के निजी विद्यालय भी प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जिससे विद्यार्थियों के साथ प्रशिक्षण संस्थानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

डीएलएड विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए अब किस प्रकार के विद्यालयों का चयन करने की अनुमति है?
डीएलएड विद्यार्थियों को अब सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप करने की अनुमति है।
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