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चालकों से सीएनजी पंपों पर अधिक पैसा लेने की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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-ऑटो चालक संघ का प्रतिनिधिमंडल ने गैस कंपनी प्रबंधन को मांगों का ज्ञापन दिया गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा ऑटो चालक संघ का प्रतिनिधिमंडल मंगल

चालकों से सीएनजी पंपों पर अधिक पैसा लेने की शिकायत

गुरुग्राम, अमर मौर्य। हरियाणा ऑटो चालक संघ का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सेक्टर-33 और 44 सीएनजी पंपों को लेकर कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन दिया। संघ ने आरोप लगाया कि पंप कर्मचारियों द्वारा बिल में दर्शाई गई राशि से अधिक पैसे मांगते हैं, ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में आनाकानी करने तथा ऑटो चालकों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऑटो चालक मेहनत और ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाते हैं। सीएनजी भरवाने के दौरान उनसे बिल से अधिक राशि की मांग की जाती है। डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं से वंचित किया जाता है, तो यह उनके साथ अन्याय है। यूनियन ऐसे अनुचित व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी।

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यूनियन ने गैस कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि शिकायतों की तत्काल जांच कर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अध्यक्ष योगेश शर्मा, हरियाणा ऑटो चालक के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह तंवर, उपाध्यक्ष सुनील कुमार राघव, प्रचार सचिव अजय कुमार समेत ऑटो चालक उपस्थित रहे।

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