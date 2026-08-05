राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों का 7 अगस्त को होगा सम्मान

पलवल, अभिषेक शर्मा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 (ग्लासगो) में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और हरियाणा का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का 7 अगस्त को राज्य स्तरीय भव्य सम्मान समारोह में सम्मान किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा सरकार में खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।