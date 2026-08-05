राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों का 7 अगस्त को होगा सम्मान
हरियाणा सरकार 7 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। समारोह ताऊ देवी लाल स्टेडियम, पंचकूला में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं।
पलवल, अभिषेक शर्मा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 (ग्लासगो) में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और हरियाणा का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का 7 अगस्त को राज्य स्तरीय भव्य सम्मान समारोह में सम्मान किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा सरकार में खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के 10 खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को कुल 13.47 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
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