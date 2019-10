JJP की एक और सूची जारी, सीएम खट्टर को टक्कर देंगे तेज बहादुर, देखें पूरी कैंडिडेट लिस्ट

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। गुरुवार को जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने 30 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सबकी नजर बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव की उम्मीदवारी पर है, क्योंकि तेज बहादुर को जेजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से चुनावी मैदान में उतारा है।

Jannayak Janta Party releases fourth list of 30 candidates for the upcoming #Haryana Assembly elections on October 21. pic.twitter.com/SOWYAF8PQT