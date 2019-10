हरियाणा विधानसभा चुनाव: दुश्यंत चौटाला बोले- BJP- कांग्रेस में से जो मानेगा शर्तें उसको देंगे समर्थन

गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ साफ न हो पाने के बाद से किसी तरह सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा कि- हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जिसकी सहमति होगी, JJP उसके साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि हरियाणा की सभी नौकरियों में हरियाणवी को 75 प्रतिशत आरक्षण मिले और ओल्ड एज पेंशन हो। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई है। हम समान विचारधारा वाले के साथ जाना पसंद करेंगे।

हरियाणा में अपने पहले पहले ही चुनाव में 10 सीटों और 15% वोट शेयर के साथ जेजेपी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। तिहाड़ जेल में अपने पिता से मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बात की। बीजेपी-कांग्रेस को समर्थन देने पर उन्होंने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत दे दिए कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं।

Dushyant Chautala, JJP: The party which will agree to our Common Minimum Program under which we had taken the resolution of 75% jobs reservation for Haryanvis, & that of Chaudhary Devi Lal's idea of old age pension, JJP will give its support to that party. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/yUkUTOOpoh