आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने पर मंत्री ने दी बधाई, सुषमा स्वराज बोलीं- खबर सही नहीं है

भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुकीं सुषमा स्वराज उस वक्त एक बार फिर से चर्चा में आ गईं, जब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने पर ट्वीट कर बधाई दे दी। सोमवार की देर शाम ऐसी खबर आई कि सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इस बात की तस्दीक खुद केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी, मगर बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद खुद सुषमा स्वराज ने इस खबर का खंडन किया।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से यह बात फैल गई कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा- 'भाजपा की वरिष्ठ नेता और मेरी दीदी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने पर बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रों में आपके लंबे अनुभव से प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी।'

Union Minister Dr Harsha Vardhan tweets, "Congratulations to senior BJP leader & former External Affairs Minister, Sushma Swaraj ji on being appointed as the Governor of Andhra Pradesh." pic.twitter.com/JIMGTAyKGe

हालांकि, कुछ ही मिनट बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर जब तक वह ट्वीट डिलीट करते, तब तक उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसका स्क्रीनशॉट अपने आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया। सोशल मीडिया पर कुछ ही पलों में यह बात फैल गई कि सुषमा स्वराज आंध्र की गवर्नर नियुक्त हुई हैं।

I called on the Vice President of India Shri Venkaiah Naidu ji on demitting office as Minister of External affairs. This was enough for Twitter to appoint me as the Governor of Andhra Pradesh.