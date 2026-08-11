झारखंड के छात्रों के मामले में राहुल खामोश, आया दोहरा चेहरा सामने-भाजपा

-केंद्रीय राज्यमंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हंगामा खड़ा करते हैं, संसद में चर्चा के लिए नहीं आतेनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय राज्य मंत्री...

केंद्रीय राज्यमंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हंगामा खड़ा करते हैं, संसद में चर्चा के लिए नहीं आते नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी का दोहरा चेहरा युवाओं और छात्रों के सामने उजागर हो चुका है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ जाते हैं, जबकि झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन पर वह पूरी तरह खामोश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, वहां आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग कर रही है। मल्होत्रा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे।

राहुल गांधी का दोहरा चेहरा हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को छात्रों और युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है।उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वे संसद की कार्यवाही बाधित करने के बजाय सदन में आएं, जहां गृहमंत्री अमित शाह छात्रों और युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह संसद से भाग रहे हैं।

भाजपा सरकार की संवेदनशीलता उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों को लेकर संवेदनशीलता है। नीट पेपर लीक होने पर दोबारा समय रहते सफलतापूर्वक परीक्षा कराकर समय से उसका परिणाम घोषित किया गया। जंतर-मंतर पर धरनारत छात्रों से बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ने अपने दो वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा और उनकी मांगें मानी गईं। शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समूचे विपक्ष भी इस व्यवहार की अपेक्षा है। यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता संविधान को अपने पास रखते जरूर हैं, लेकिन मन में उसका अनादर करते हैं। इस रवैये के कारण आगामी चुनावों में जनता उन्हें नकार देगी।

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