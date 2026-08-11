Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड के छात्रों के मामले में राहुल खामोश, आया दोहरा चेहरा सामने-भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

-केंद्रीय राज्यमंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हंगामा खड़ा करते हैं, संसद में चर्चा के लिए नहीं आतेनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय राज्य मंत्री...

झारखंड के छात्रों के मामले में राहुल खामोश, आया दोहरा चेहरा सामने-भाजपा

केंद्रीय राज्यमंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हंगामा खड़ा करते हैं, संसद में चर्चा के लिए नहीं आते नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी का दोहरा चेहरा युवाओं और छात्रों के सामने उजागर हो चुका है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ जाते हैं, जबकि झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन पर वह पूरी तरह खामोश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, वहां आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग कर रही है। मल्होत्रा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे।

ये भी पढ़ें::::::::::::: फोटो कैप्शन::::::::::::::::

राहुल गांधी का दोहरा चेहरा

हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को छात्रों और युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है।उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वे संसद की कार्यवाही बाधित करने के बजाय सदन में आएं, जहां गृहमंत्री अमित शाह छात्रों और युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह संसद से भाग रहे हैं।

ये भी पढ़ें:किसी की सरकार हो, छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत; JPSC प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी

भाजपा सरकार की संवेदनशीलता

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों को लेकर संवेदनशीलता है। नीट पेपर लीक होने पर दोबारा समय रहते सफलतापूर्वक परीक्षा कराकर समय से उसका परिणाम घोषित किया गया। जंतर-मंतर पर धरनारत छात्रों से बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ने अपने दो वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा और उनकी मांगें मानी गईं। शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समूचे विपक्ष भी इस व्यवहार की अपेक्षा है। यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता संविधान को अपने पास रखते जरूर हैं, लेकिन मन में उसका अनादर करते हैं। इस रवैये के कारण आगामी चुनावों में जनता उन्हें नकार देगी।

------

सामान्य प्रश्न

हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया?
हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का दोहरा चेहरा युवाओं और छात्रों के सामने उजागर हो चुका है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Rahul Gandhi BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।