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क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पर हुए हमले की निंदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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छपरा में क्षत्रिय समाज की बैठक हुई जिसमें सारण जिला क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कमेश्वर सिंह पर जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की गई। लोगों ने इसे लेकर कठोर कार्रवाई की मांग की और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजद ने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सरकार की आलोचना की।

क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पर हुए हमले की निंदा

फोटो:2 शहर के क्षत्रिय छात्रावास में आयोजित बैठक में उपस्थित क्षत्रिय समाज के लोग छपरा, एक संवाददाता। शहर से सटे जगदम कॉलेज स्थित क्षत्रिय छात्रावास में क्षत्रिय समाज की बैठक हुई । बैठक में पिछले दिनों बिहार बंद के दरम्यान सारण जिला क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कमेश्वर सिंह पर हुए जानलेवा हमले की घटना पर उपस्थित लोगों ने कड़े शब्दों में निन्दा की।

घटना की निंदा

लोगों ने एक प्रस्ताव पारित कर हमले में शामिल लोगों को चिन्हित कर कठोर व निष्पक्ष कारवाई की मांग की। बैठक में सर्वसम्मति से जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में लोगों ने घटना में घायल हुए सभी निर्दोषों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। साथ ही ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिस पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी संवेदना प्रकट की गई।

राजद का बयान

छात्रों पर दमन और सीवान फायरिंग मामले पर आर-पार की लड़ाई लड़ेगा राजद छपरा, एक संवाददाता। राजद सारण के जिलाध्यक्ष सुनील राय ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और सीवान में कथित एके -47 फायरिंग की घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हो रहे दमन के खिलाफ राजद आर-पार की लड़ाई लड़ेगा ।

धार्मिक अधिकारों की रक्षा

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संकल्पों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर दर्ज मुकदमों की कड़ी निंदा करते हुए सभी गिरफ्तार छात्रों की तत्काल रिहाई तथा दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। राजद नेता सागर नौशीरवा ने सारण के कार्यकर्ताओं, युवाओं और आम लोगों से छात्रों के सम्मान, अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बैठक में कमेश्वर सिंह पर हुए हमले की निंदा की गई?
हाँ, बैठक में कमेश्वर सिंह पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की गई।

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