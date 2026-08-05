संत रविदास जयंती पर निकली कलश यात्रा
संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर मछलीशहर में समरसता अभियान के तहत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से संत रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी को विभिन्न ग्राम सभाओं में पहुँचाया गया। इसके जरिए सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश फैलाया गया।
मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता अभियान के तहत मंगलवार को मछलीशहर विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडलों में समरसता कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से संत रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी विभिन्न ग्राम सभाओं तक पहुंचाई गई। अभियान के तहत संत रविदास जी की जन्मभूमि की पावन मिट्टी को स्थानीय मिट्टी के साथ मिलाकर सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। मछलीशहर, बेलवां, बरसठी, मीरगंज और निगोह मंडल की ग्राम सभाओं में आयोजित कार्यक्रमों में संत रविदास जी के जीवन, विचारों और मानवता के संदेश के बारे में बताया गया।
ग्रामवासियों ने कलश यात्रा का स्वागत करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, मेहीलाल गौतम, धर्मेंद्र सरोज, संतोष कुमार जायसवाल, मंडल अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, मनोज जायसवाल, राजन सिंह, जगदीश चौहान, महेश चौरसिया, रमेश मौर्य, रामबली सरोज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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