अभिभावकों बच्चों को अच्छे संस्कार दें- हरिराम जायसवाल
लखनऊ में योग कायाकल्प ट्रस्ट के प्रमुख हरिराम जायसवाल ने अभिभावकों से बच्चों को अच्छे संस्कार देने और युवाओं को गतिविधियों के उद्देश्यों को समझने की सलाह दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की, इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया।
लखनऊ, संवाददाता। अभिभावकों बच्चों को अच्छे संस्कार दें। युवाओं से किसी भी गतिविधि में शामिल होने से पहले उसके उद्देश्य को जान समझ लें। यह बात कहते हुए योग कायाकल्प ट्रस्ट के प्रमुख हरिराम जायसवाल ने लोगों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, भारतीय संस्कृति व सामाजिक मर्यादा का सम्मान करने की अपील की। साथ ही हरिराम ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत माता के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की। इसे भारतीय संस्कृति और संस्कारों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री की माता से कई बार मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था।
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