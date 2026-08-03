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सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, दक्षेश्वर में डीएम ने परखी व्यवस्थाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार। सावन के प्रथम सोमवार पर धर्मनगरी शिवभक्ति में सराबोर नजर आई। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही दक्षेश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव, तिल भांडेश्वर, नी

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, दक्षेश्वर में डीएम ने परखी व्यवस्थाएं
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, दक्षेश्वर में डीएम ने परखी व्यवस्थाएं

सावन के प्रथम सोमवार पर हरिद्वार शिवभक्ति में डूबा नजर आया। दक्षेश्वर महादेव समेत प्रमुख शिवालयों में तड़के से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कांवड़ मेले के बीच बढ़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरे दिन मुस्तैद रहे। सोमवार को सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही दक्षेश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव, तिल भांडेश्वर, नीलेश्वर महादेव समेत प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। कांवड़ मेले के बीच उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरे दिन अलर्ट मोड पर रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन व मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। हरिद्वार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से आए शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय बना रहा। भीड़ के मद्देनजर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक रहती है। ऐसे में कांवड़ ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने अपने परिवार के साथ भगवान दक्षेश्वर महादेव का जलाभिषेक एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने जनपद की सुख-समृद्धि, प्रदेश की खुशहाली तथा कांवड़ मेला-2026 के शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना की। इसके उपरांत मंदिर परिसर में शिवभक्तों को फल और पेयजल भी वितरित किया।

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