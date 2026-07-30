वॉलीबाल में हरिद्वार की टीम चैंपियन

सगड़ी, हिन्दुस्तान संवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय जीयनपुर में चल रही दो दिवसीय बालिका वॉलीबाल प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। उत्तर प्रदेश और उत्तरखंड की कुल 24 टीमों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। हरिद्वार की टीम चैंपियन रही। दो दिवसीय क्षेत्रीय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आठ संकुल ( वाराणसी ए, वाराणसी बी, लखनऊ ए, लखनऊ बी, आगरा ए, आगरा बी और हरिद्वार ए, हरिद्वार बी ) से तीन वर्गों में आठ आठ टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर 19 वर्ग के फाइनल में हरिद्वार ए की टीम ने लखनऊ ए संकुल को 25-16, 25-13 से हराया।

अंडर 17 वर्ग में हरिद्वार ए संकुल ने वाराणसी ए संकुल को 25-19, 25-12 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं, अंडर 14 वर्ग में वाराणसी ए संकुल ने हरिद्वार बी संकुल को 25-16, 25-14 से हराया। हरिद्वार ए संकुल ने ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हर वर्ग के दो-दो खिलाड़ियों को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया। ओवरऑल चैंपियन टीम हरिद्वार ए को ट्रॉफी प्रदान करते हुए विद्यालय के प्राचार्य एसके राय ने सभी खिलाड़ियों को उनककी खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। विद्यालय प्रशासन की तरफ से डॉ. सुभाषचंद्र और रंजना के नेतृत्व में शैलेश राय, डीएस शाह, अनिल कुमार, विजय शंकर, विजय कुमार, सुधीर कुमार, मोनिस खान, राजेश कुमार आदि ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।