नंदनी ने आर्चरी में सिल्वर जीता, नेशनल खेलेगी
हरिद्वार, संवाददाता। हरिद्वार की बिटिया नंदनी राणा का चयन सीबीएसई की नेशनल चैंपियनशिप में हुआ
हरिद्वार की बिटिया नंदनी राणा का चयन सीबीएसई की नेशनल चैंपियनशिप में हुआ है। नंदनी राष्ट्रीय स्तर पर आर्चरी प्रतियोगिता में शिरकत करेगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में आयोजित तीन दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन आर्चरी चैंपियनशिप 2026 की आयु वर्ग 17 वर्ष श्रेणी में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नंदनी को नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है। कोटद्वार में 20 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित आर्चरी चैंपियनशिप 2026 में प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने शिरकत की। प्रतियोगिता में युवा तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हरिद्वार की नंदिनी राणा ने विशेष उपलब्धि हासिल कर हरिद्वार का गौरव बढ़ाया।
नंदिनी राणा ने अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर पदक प्राप्त करके हरिद्वार का नाम रोशन किया। बता दें कि नंदनी के पिता गौरव राणा सिंचाई विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर तैनात है। माता भावना राणा निजी स्कूल में शिक्षिका है। कोच रमेश चंद्र सेमवाल पिछले कई सालों से नंदनी को आर्चरी की कोचिंग करा रहे है। प्रशिक्षक एवं अभिभावकों ने नंदनी की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें