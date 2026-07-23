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नंदनी ने आर्चरी में सिल्वर जीता, नेशनल खेलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार, संवाददाता। हरिद्वार की बिटिया नंदनी राणा का चयन सीबीएसई की नेशनल चैंपियनशिप में हुआ

नंदनी ने आर्चरी में सिल्वर जीता, नेशनल खेलेगी

हरिद्वार की बिटिया नंदनी राणा का चयन सीबीएसई की नेशनल चैंपियनशिप में हुआ है। नंदनी राष्ट्रीय स्तर पर आर्चरी प्रतियोगिता में शिरकत करेगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में आयोजित तीन दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन आर्चरी चैंपियनशिप 2026 की आयु वर्ग 17 वर्ष श्रेणी में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नंदनी को नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है। कोटद्वार में 20 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित आर्चरी चैंपियनशिप 2026 में प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने शिरकत की। प्रतियोगिता में युवा तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हरिद्वार की नंदिनी राणा ने विशेष उपलब्धि हासिल कर हरिद्वार का गौरव बढ़ाया।

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नंदिनी राणा ने अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर पदक प्राप्त करके हरिद्वार का नाम रोशन किया। बता दें कि नंदनी के पिता गौरव राणा सिंचाई विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर तैनात है। माता भावना राणा निजी स्कूल में शिक्षिका है। कोच रमेश चंद्र सेमवाल पिछले कई सालों से नंदनी को आर्चरी की कोचिंग करा रहे है। प्रशिक्षक एवं अभिभावकों ने नंदनी की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।

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