हरिद्वार स्टेशन पर 24 घंटे सेवा में जुटीं स्काउट्स-गाइड्स और सिविल डिफेंस की टीमें
कांवड़ यात्रा-2026 के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने 24 घंटे सेवा देने वाली टीमों को तैनात किया है। स्वयंसेवक यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि व्हीलचेयर उपलब्ध कराना और प्राथमिक चिकित्सा की सेवा प्रदान करना।
कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा सिविल डिफेंस की टीमों को 24 घंटे सेवा में तैनात किया है। दोनों टीमें रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने में जुटी हैं। वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक महेश यादव स्वयंसेवक स्टेशन परिसर और प्लेटफार्मों पर श्रद्धालुओं को ट्रेनों में सुरक्षित ढंग से चढ़ने-उतरने में सहायता कर रहे हैं। वहीं वृद्ध, दिव्यांग, महिला और जरूरतमंद यात्रियों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर उन्हें प्लेटफार्म और फुटओवर ब्रिज के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है।
इसके अलावा मी आई हेल्प यू सहायता केंद्र के माध्यम से यात्रियों को ट्रेन, प्लेटफार्म और अन्य रेल सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के साथ चिकित्सा सेवाओं से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। भारी भीड़ के बीच यात्रियों को कतारबद्ध कर सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ाने और उतारने में भी स्वयंसेवकों की अहम भूमिका रही है।उत्तर रेलवे के अनुसार, बारिश और उमस जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद स्काउट्स-गाइड्स और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ लगातार ड्यूटी निभा रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित रेल संचालन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से 24 घंटे कार्यरत हैं। श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार जारी रहेंगी।
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