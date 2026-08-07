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आज से दौड़ेंगे डाक कांवड़िए, 72 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने की होड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ यात्रा अब अपने सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश करने जा रही है। शनिवार से डाक कांवड़ियों का विशाल जत्था धर्मनगरी से

आज से दौड़ेंगे डाक कांवड़िए, 72 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने की होड़
आज से दौड़ेंगे डाक कांवड़िए, 72 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने की होड़

हरिद्वार में शनिवार से डाक कांवड़ शुरू हो जाएगी। डाक कांवड़ियों का विशाल जत्था धर्मनगरी से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना होगा। इसके लिए अशिकांश वाहन शुक्रवार को ही हरिद्वार पहुंच गए। अगले तीन दिनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर कांवड़ पटरी तक चौबीसों घंटे डाक कांवड़ियों की तेज रफ्तार आवाजाही रहेगी। यात्रा के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ने से पुलिस और प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। डाक कांवड़िए सामान्य कांवड़ियों की तुलना में बिना रुके और निर्धारित समय के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंचने का संकल्प लेकर चलते हैं।

अधिकांश श्रद्धालु 72 घंटे के भीतर गंगाजल लेकर अपने शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक करने का लक्ष्य रखते हैं। इसी वजह से उनकी यात्रा लगातार दौड़ते हुए पूरी होती है, जिससे हाईवे और कांवड़ मार्गों पर तेज रफ्तार मानव प्रवाह देखने को मिलता है। अनुमान है कि शनिवार से तक कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों से लाखों डाक कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में डीजे, झांकियों और सेवा शिविरों के साथ कांवड़ संघ भी गंगाजल लेकर रवाना होंगे, जिससे धर्मनगरी और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का दबाव लगातार बढ़ेगा। डाक कांवड़ियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने यातायात प्रबंधन को और सख्त किया है। संवेदनशील चौराहों, हाईवे, पुलों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह-जगह बैरिकेडिंग, डायवर्जन और लगातार निगरानी के जरिए यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना की स्थिति न बने। यात्रा के अंतिम चरण में प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता डाक कांवड़ियों की तेज गति और सामान्य वाहनों के बीच संतुलन बनाए रखने की है।

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