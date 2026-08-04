पुलिस ने कांवड़ पटरी मार्ग पर लगाए रिफ्लेक्टर
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एसपी सिटी अभय सिंह ने कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को रात्रि ड्यूटी पर रिफ्लेक्टर बैंड देने के साथ-साथ मार्ग की सफाई भी कराई। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की गई।
हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सोमवार देर रात एसपी सिटी अभय सिंह ने कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी के लिए रिफ्लेक्टर बैंड उपलब्ध कराए और उन्हें पहनने के निर्देश दिए। एसपी सिटी ने कहा कि रिफ्लेक्टर बैंड रात के समय ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की दृश्यता बढ़ाने में सहायक होंगे, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कांवड़ मार्ग की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके अलावा पैदल चल रहे शिवभक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ पटरी मार्ग की सफाई कराई गई।
मार्ग पर पड़े कांच, पत्थर और अन्य बाधक सामग्री को हटवाया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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