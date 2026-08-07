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हरिद्वार नगर निगम की स्वच्छता पहल को केंद्र की सराहना

By Hindustan | Bureau
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हरिद्वार नगर निगम की स्वच्छता पहल को केंद्र की सराहना

कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार नगर निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों को केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन ने सराहा है। स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन के आधिकारिक इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ हैंडल पर नगर निगम के स्वच्छता अभियान से संबंधित वीडियो साझा किया गया है। केंद्र की ओर से वीडियो साझा किए जाने को नगर निगम के स्वच्छता अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन की ओर से हरिद्वार नगर निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है।

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इसके माध्यम से नगर निगम की पहल को प्रोत्साहित करने के साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही आधुनिक तकनीक और प्रभावी निगरानी के माध्यम से स्वच्छता अभियान को गति दी जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से मिली सराहना से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नगर निगम इसी तरह स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करता रहेगा।

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