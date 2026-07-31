कांवड़ यात्रा में उमड़ी आस्था, व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे शिवभक्त

कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर की गई सुविधाओं की सराहना की। पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और यातायात प्रबंधन को बेहतर बताया गया। कांवड़ियों ने प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से गंगाजल लेने पहुंचे कांवड़ियों ने यात्रा मार्ग पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और यातायात प्रबंधन को यात्रा को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आए शिवभक्त मांगे राम प्रजापति ने कहा कि यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहा है और सभी कांवड़ियों को भी यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

सुविधाओं का प्रबंधन दिल्ली से पहुंचे अभिषेक गुर्जर ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर पेयजल के साथ मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की गई है। उनका कहना था कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। दिल्ली के ही कांवड़िया राहुल ने कहा कि कांवड़ियों की आवाजाही के लिए अलग सर्विस रोड खाली रखी गई है।

यात्रा की सुरक्षा इससे हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के यात्रा करने में सुविधा मिल रही है। शिवभक्तों का कहना है कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था होने से उनकी यात्रा अधिक सुगम हुई है। उन्होंने व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की।