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गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रेमपुर बरेली का शिवभक्त अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। एसडीआरएफ के जवान ने बहाव में कूदकर उसे बचाया। कांवड़िये को प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी स्थिति सामान्य हो गई। एसडीआरएफ ने सुरक्षित घाटों पर स्नान करने की अपील की है।

गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया

हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को कांगड़ा पुल के पास गंगा के तेज बहाव में प्रेमपुर बरेली उत्तरप्रदेश का शिवभक्त अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम के जवान ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कांवड़िए कार्तिक 22 वर्ष पुत्र महेंद्र पाल को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। इसके बाद मौके पर ही कांवड़िए को प्राथमिक उपचार दिया गया। जिससे उसकी हालत सामान्य हो गई। वहीं एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने कांवड़ियों से चिह्नित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने और पुलिस, प्रशासन के जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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