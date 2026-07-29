कांवड़ मेले के तहत रानीपुर कोतवाली में व्यापारियों के साथ बैठक
हरिद्वार।कांवड़ मेले के तहत रानीपुर कोतवाली में व्यापारियों के साथ बैठककांवड़ मेले के तहत रानीपुर कोतवाली में व्यापारियों के साथ बैठककांवड़ मेले के तह
बिना आईडी कमरा नहीं देने, रेट लिस्ट लगाने के दिए निर्देश मांस-मदिरा पर रोक का पालन कराने, अतिक्रमण हटाने पर जोरहरिद्वार। कांवड़ मेला की तैयारियों के तहत बुधवार को रानीपुर कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी की अध्यक्षता में एसपीओ, सीएलजी सदस्यों, स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और होटल, ढाबा संचालकों के साथ बैठक आयोजित हुई।बैठक में मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की। साथ ही व्यापारियों को दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, होटल संचालकों को बिना आईडी किसी को कमरा नहीं देने और सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
वहीं मांस और मदिरा पर रोक का पालन करने को भी निर्देशित किया गया। साथ ही मांस मदिरा का सेवन करने या कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि या विवाद की सूचना पुलिस को देने का आग्रह भी किया।
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