शिविर में श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों की सेवा, प्रसाद बांटा
71 हरिद्वार से कांवड़ तथा गागरों मे जल भरकर गंतव्य को जा रहे शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने
हरिद्वार से कांवड़ तथा गागरों मे जल भरकर गंतव्य को जा रहे शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान विश्राम आदि की सुविधा का लाभ उठाया। विशाल भंडारे में कांवड़ियों ने कढ़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सेवा शिविर का वातावरण भगवान भोलेनाथ के पारंपरिक जयकारों से गूंज उठा। शिव भक्तों ने शंकर भगवान की जय बोल बम आदि जयकारों का सामूहिक उच्चारण कर कार्यक्रम स्थल को शिव मय बना दिया। युवा समाजसेवी पवन सरोज एडवोकेट ने परिजनों सहित भगवान भोलेनाथ की आरती भी की।
अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नगीना मार्ग पर आयोजित शिविर में अपनी निष्ठा पूर्ण भूमिका का परिचय दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें