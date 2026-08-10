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शिविर में श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों की सेवा, प्रसाद बांटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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71 हरिद्वार से कांवड़ तथा गागरों मे जल भरकर गंतव्य को जा रहे शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने

शिविर में श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों की सेवा, प्रसाद बांटा

हरिद्वार से कांवड़ तथा गागरों मे जल भरकर गंतव्य को जा रहे शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान विश्राम आदि की सुविधा का लाभ उठाया। विशाल भंडारे में कांवड़ियों ने कढ़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सेवा शिविर का वातावरण भगवान भोलेनाथ के पारंपरिक जयकारों से गूंज उठा। शिव भक्तों ने शंकर भगवान की जय बोल बम आदि जयकारों का सामूहिक उच्चारण कर कार्यक्रम स्थल को शिव मय बना दिया। युवा समाजसेवी पवन सरोज एडवोकेट ने परिजनों सहित भगवान भोलेनाथ की आरती भी की।

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अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नगीना मार्ग पर आयोजित शिविर में अपनी निष्ठा पूर्ण भूमिका का परिचय दिया।

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