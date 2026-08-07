डीएम ने कंट्रोल रूम से कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं समीक्षा की

हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को सीसीआर स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा मार्ग, पार्किंग स्थलों, हाईवे, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों की लाइव मॉनिटरिंग की तथा अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिन स्थानों पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक मिली, वहां अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि आगामी तीन दिनों में कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक संवेदनशील स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल, मजिस्ट्रेट व आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें। उन्होंने भीड़ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पार्किंग स्थलों, हाईवे और प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से 24 घंटे यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से प्राप्त लाइव फीड के आधार पर पूरे यात्रा मार्ग पर नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही यातायात डायवर्जन और अन्य जरूरी सूचनाएं भी विभिन्न माध्यमों से श्रद्धालुओं तक लगातार पहुंचाई जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (संचार) विपिन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।