Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरिद्वार हाईवे पर कांवड़िए की बाइक में आग लगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

हरिद्वार में डाक कांवड़ के वाहनों के साथ एक घटना हुई, जब ज्वालापुर फ्लाई ओवर पर एक कांवड़िए की बुलेट बाइक में आग लग गई। भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाइक चालक समय पर उतर गया। पुलिस और फायर टीम ने आग बुझा दी और फिर से हाईवे की आवाजाही सुचारू हो गई।

हरिद्वार हाईवे पर कांवड़िए की बाइक में आग लगी

हरिद्वार। डाक कांवड़ के वाहन गंगा जल लेकर सोमवार देर रात बड़ी संख्या में रवाना हुए। इस दौरान हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ बनी रही। डाक कांवड़ के वाहनों की भीड़ के बीच ज्वालापुर फ्लाई ओवर पर एक कांवड़िए की बुलेट बाइक में आग लग गई। भीड़ के बीच आग लगने से कांवड़ियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास खड़े शिवभक्तों ने पीछे हट कर जान बचाई। गनीमत रही कि बाइक चला रहा कांवड़िया भी आग लगने के बाद समय रहते नीचे उतर गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मौक पर तैनात पुलिस और फायर टीम ने बाइक में लगी आग को काबू किया।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण, कांवड़ मार्ग पर उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

इसके बाद हाईवे की एक लेन पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी। बाइक में आग लगने का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के जगजीतपुर की सड़कों पर पहुंचा हाथी
ये भी पढ़ें: डाक कांवड़ से पटा शहर का कांवड़ मार्ग, बोल बम की गूंज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।