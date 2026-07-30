कांवड़ यात्रा: हर की पैड़ी के पास 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, नगर निगम ने तेज किया प्लास्टिक मुक्त अभियान

कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार देर शाम हर की पैड़ी के निकट सुभाष घाट पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक की सीट और कैरी बैग जब्त किए। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर सामान का कोई मालिक नहीं मिला और उसके स्वामी का भी पता नहीं चल सका। मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान घाट क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण और निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

अभियान के दौरान बुधवार देर रात सुभाष घाट के पास बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की सीट और कैरी बैग लावारिस हालत में पड़े मिले। टीम ने आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामान पर दावा करने नहीं आया। उन्होंने बताया कि बरामद सभी प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। साथ ही संबंधित व्यक्ति की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि जिम्मेदार व्यक्ति का पता चलता है तो उसके खिलाफ प्लास्टिक प्रतिबंध अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर की पैड़ी और अन्य घाटों को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। व्यापारियों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने तथा स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल कांवड़ मेले के आयोजन में सहयोग करने की अपील की गई है।