किसान के बेटे ने टीजीटी संस्कृत में पायी सफलता
मांडा। सीमित संसाधनों के बीच मेहनत और लगन के दम पर मेहाजागीर गांव के युवक पंकज सिंह ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित टीजीटी पर
सीमित संसाधनों के बीच मेहनत और लगन के दम पर मेहाजागीर गांव के युवक पंकज सिंह ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। संस्कृत विषय में उन्होंने प्रदेश स्तर पर 225वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। पंकज सिंह बीते करीब डेढ़ वर्ष से बिहार में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साधारण किसान परिवार से आने वाले पंकज के पिता लालबहादुर सिंह खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा गोपाल इंटर कॉलेज, कोरांव से पूरी की, जबकि स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया।
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