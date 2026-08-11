भव्य हर घर तिरंगा यात्रा देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर

अररिया,निज संवाददाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 09 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाले ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत सोमवार जिला मुख्यालय में भाजपा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकली यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा।हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत भाजपा जिला कार्यालय से हुई। इसके बाद यात्रा आश्रम चौक,पचकौड़ी चौक, काली मंदिर चौक, सुभाष चौक, चांदनी चौक होते हुए खेल भवन पहुंचकर संपन्न हुआ।पूरे

मार्ग में कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों ने तिरंगे का सम्मान करते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम का जयघोष किया।तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने की। इस अवसर पर नरपतगंज विधायक देवयंति यादव, फारबिसगंज के पूर्व विधायक विद्या सागर केसरी उर्फ मंचन केसरी, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सुराणा, सिकटी विधायक प्रतिनिधि जोशी मंडल, जिला उपाध्यक्ष किरण कुमारी व प्रताप नारायण मंडल, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष गंगा ऋषिदेव, जिला मीडिया प्रभारी सुमित कुमार सुमन,राजेंद्र यादव, कृष्ण कुमार सेनानी, सुष्मिता ठाकुर,नीरज कुमार,संजय कुमार अकेला, जय प्रकाश गुप्ता,चांदनी सिंह,राजेश कुमार झा उर्फ राजा मिश्रा,अश्विनी कुमार वर्मा, शंभू साह, रामनारायण मंडल,दिव्य मूर्ति संदीप, सुमन झा, मृत्युंजय झा, दिलीप कुमार मंडल, आनंद मोहन झा,प्रदीप पासवान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि जिला मुख्यालय से लेकर प्रत्येक मंडल और जिले के प्रत्येक गांव तक हर घर तिरंगा यात्रा एवं तिरंगा अभियान पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का पर्व है।यात्रा में ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाया। तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा ने अररिया में राष्ट्रभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया।