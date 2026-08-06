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राष्ट्रीय ध्वज फहराने की विधि के विषय में जागरूक करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की विधि के बारे में जागरूक करने और ध्वज की स्थिति को लेकर निर्देश दिए। भाजपा काशी क्षेत्र की टीम ने भी अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारियों को तय किया।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने की विधि के विषय में जागरूक करें

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में 9 से 17 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की विधि के विषय में लोगों को जागरूक किया जाय। क्षतिग्रस्त, फटा या गंदा ध्वज उपयोग में न लाया जाए। उन्होंने प्रमुख स्थलों को चिह्नित कर तिरंगा प्रदर्शनी और जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर तिरंगा यात्रा के आयोजन, शहीद स्थलों, विद्यालयों आदि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।

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तिरंगा यात्रा के आयोजन

प्रभात फेरी, साइकिल एवं मोटरसाइकिल रैली, विद्यालयों में निबंध, चित्रकला, भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान चलाने को भी कहा। ध्वज का उपयोग सजावट, मेजपोश, वस्त्र या किसी व्यावसायिक प्रचार के रूप में न किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ‘हर घर तिरंगा’ और ‘तिरंगा यात्रा’ अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय टोली की बैठक बुधवार को रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हुई। अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि कार्यकर्ता 10 से 15 अगस्त तक व्यापक स्तर पर घर-घर तिरंगा पहुंचाने और प्रत्येक परिवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने अभियान के लिए जिम्मेदारियां भी तय की हैं। क्षेत्र मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने बताया कि तिरंगा यात्रा के लिए नागेश्वर देव पांडेय को क्षेत्र संयोजक बनाया गया है। शैलेंद्र मौर्य, नम्रता चौरसिया, अजीत रावत और देवेंद्र मौर्य को क्षेत्र सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्रीय टोली काशी क्षेत्र के सभी 16 संगठनात्मक जिलों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान की नियमित मॉनीटरिंग करेगी。

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सामान्य प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान कब मनाया जाएगा?
हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा।
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