हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सभी छात्रों को अपने घर पर तिरंगा फहराना होगा और सेल्फी अपलोड करनी होगी। स्कूलों में रैली, प्रभातफेरी, और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति को मजबूत करना है।

हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर छात्र अपने घर पर फहराएगा तिरंगा, सेल्फी पोर्टल पर करनी होगी अपलोड स्कूलों में होंगे देशभक्ति कार्यक्रम, रैली, प्रभातफेरी और जागरूकता अभियान फोटो व वीडियो के साथ जिलों से मांगी गई अभियान की रिपोर्ट शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी डीईओ व डीपीओ को जारी किया आदेश

अभियान का विवरण बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष भी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हर घर तिरंगा-2026 अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान हर छात्र अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करेगा। विद्यालयों में रैली, प्रभातफेरी, देशभक्ति गीत, शपथ ग्रहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान पूरा होने के बाद जिलों को फोटो और वीडियो सहित विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजनी होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) धर्मेंद्र कुमार ने सभी डीईओ और डीपीओ को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि इस वर्ष का अभियान राष्ट्रगान वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह के तीसरे चरण के साथ आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और आम लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना व अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा अभियान से जोड़ना है।

कार्य योजना कार्य योजना बनाएंगे : डीईओ हेमचंद्र ने बताया कि सभी विद्यालय अपने स्तर पर अभियान की विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। छात्रों के अलावा शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयों को यह भी कहा गया है कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उसकी सेल्फी निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि जिले की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हो सके। बेहतर प्रदर्शन वाले होंगे चिह्नित : अभियान के दौरान विद्यालयों में तिरंगा यात्रा, चित्रकला, निबंध, भाषण, क्विज, देशभक्ति गीत और स्वच्छता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, संविधान के प्रति आस्था और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। अभियान समाप्त होने के बाद हर जिले से निर्धारित प्रपत्र में छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों द्वारा अपलोड की गई सेल्फियों का विवरण, कार्यक्रमों की तस्वीरें तथा वीडियो लिंक उपलब्ध कराए जाएं। इससे अभियान की प्रगति का राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की पहचान भी की जाएगी।