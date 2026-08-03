Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सभी छात्रों को अपने घर पर तिरंगा फहराना होगा और सेल्फी अपलोड करनी होगी। स्कूलों में रैली, प्रभातफेरी, और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति को मजबूत करना है।

हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा

हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर छात्र अपने घर पर फहराएगा तिरंगा, सेल्फी पोर्टल पर करनी होगी अपलोड स्कूलों में होंगे देशभक्ति कार्यक्रम, रैली, प्रभातफेरी और जागरूकता अभियान फोटो व वीडियो के साथ जिलों से मांगी गई अभियान की रिपोर्ट शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी डीईओ व डीपीओ को जारी किया आदेश

ये भी पढ़ें:तिरंगे के साथ सेल्फी पोर्टल पर अपलोड होगी, देखें यह वेबसाइट

अभियान का विवरण

बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष भी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हर घर तिरंगा-2026 अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान हर छात्र अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करेगा। विद्यालयों में रैली, प्रभातफेरी, देशभक्ति गीत, शपथ ग्रहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान पूरा होने के बाद जिलों को फोटो और वीडियो सहित विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजनी होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) धर्मेंद्र कुमार ने सभी डीईओ और डीपीओ को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि इस वर्ष का अभियान राष्ट्रगान वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह के तीसरे चरण के साथ आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और आम लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना व अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा अभियान से जोड़ना है।

ये भी पढ़ें:Gonda News: जिले में नौ से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान

कार्य योजना

कार्य योजना बनाएंगे : डीईओ हेमचंद्र ने बताया कि सभी विद्यालय अपने स्तर पर अभियान की विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। छात्रों के अलावा शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयों को यह भी कहा गया है कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उसकी सेल्फी निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि जिले की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हो सके। बेहतर प्रदर्शन वाले होंगे चिह्नित : अभियान के दौरान विद्यालयों में तिरंगा यात्रा, चित्रकला, निबंध, भाषण, क्विज, देशभक्ति गीत और स्वच्छता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, संविधान के प्रति आस्था और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। अभियान समाप्त होने के बाद हर जिले से निर्धारित प्रपत्र में छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों द्वारा अपलोड की गई सेल्फियों का विवरण, कार्यक्रमों की तस्वीरें तथा वीडियो लिंक उपलब्ध कराए जाएं। इससे अभियान की प्रगति का राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की पहचान भी की जाएगी।

प्रश्न और उत्तर

हर घर तिरंगा अभियान कब चलेगा?
हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा।
ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: कोटेदार अभियान के तहत घर-घर पर पहुंचाएंगे तिरंगा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।