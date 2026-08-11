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जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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गया में हर घर तिरंगा अभियान 09 से 17 अगस्त 2026 तक उत्साह से मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान फैलााना है। स्कूलों में रंगोली प्रतियोगिताएं, सामूहिक गायन और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। हर कोई इस अभियान में हिस्सा ले सकता है।

जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित

जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित - तिरंगा फहराने के बाद सेल्फी लेकर करें अपलोड- 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न स्कूलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमगया जी, प्रधान संवाददातागया में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ संचालित किया जा रहा है। 09 से 17 अगस्त 2026 तक आयोजित इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। जिले के विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थी रंगोली प्रतियोगिता, सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ गायन एवं तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है।

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हाथों में तिरंगा लेकर निकली रैलियों में विद्यार्थियों का उत्साह देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी व्यापक जनभागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।आप भी बनें ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का हिस्साइस अभियान का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। अपने घर पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं। तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर harghartiranga.com पर अपलोड करें और राष्ट्रव्यापी अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं।

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