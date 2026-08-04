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हर घर तिरंगा : 9 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-12 अगस्त को जिला स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान -प्रत्येक ग्राम पंचायत में तिरंगा का किया जाएगा वितरण पूर्णिया, वरीय संवाददाता। हर घर तिरंगा अभिया

हर घर तिरंगा : 9 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। 12 अगस्त को जिला स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन होगा। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर महानंदा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं जानकारी साझा किया गया।

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सेल्फी विद तिरंगा

- “सेल्फी विद तिरंगा” अभियान में अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए :

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-जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में तिरंगा वितरण अभियान चलाया जाए।➤ पंचायत प्रतिनिधि, जीविका, पैक्स, विद्यालय, महाविधालय एवं युवा संगठनों को अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। उक्त कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक वार्ड में जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।➤ जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधिकतम घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। प्रत्येक सरकारी कार्यालय,विद्यालय, महाविधालय एवं सार्वजनिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए।➤ “सेल्फी विद तिरंगा” अभियान में अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

तिरंगा यात्रा

-12 अगस्त को जिला स्तर पर समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के साथ भव्य तिरंगा यात्रा :

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-प्रखंडवार निर्धारित ध्वजों की समयबद्ध व्यवस्था एवं वितरण सुनिश्चित करेंगे। अपने स्तर से पंचायतवार तिरंगा वितरण कार्य योजना ससमय तैयार कर पंचायतों में घर-घर संपर्क अभियान चलाना सुनिश्चित करें।➤ प्रतिदिन ध्वज वितरण एवं अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। जन-प्रतिनिधियों,स्वयंसेवी संगठनों एवं नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया एवं डीएसपी यातायात तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 12 अगस्त 2026 को जिला स्तर पर समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के साथ भव्य तिरंगा यात्रा का बेहतर आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

नैतिक उद्देश्य

-हर घर तिरंगा अभियान के प्रमुख उद्देश्य:-

➤-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक परिवार तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करें। अधिकतम घरों एवं सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों में तिरंगा फहराने की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करेंगे। यह जनभागीदारी आधारित अभियान है । वंदे मातरम् @150 वर्ष का व्यापक आयोजन जिला अंतर्गत सभी स्तरों पर बेहतर ढंग से करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया है।➤ जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं उपयोग से संबंधित फ्लैग कोड का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य गतिविधियाँ

-जिला अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख्य गतिविधियाँ :

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➤ तिरंगा वितरण अभियान

➤ तिरंगा यात्रा / बाइक एवं साइकिल रैली

➤ वंदे मातरम् का सामूहिक गायन

➤ तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता

➤ तिरंगा एवं वंदे मातरम् प्रदर्शनी

➤ सरकारी भवनों को त्रिवर्णीय रोशनी

➤ “हर घर तिरंगा” थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

➤ “सेल्फी विद तिरंगा”

-जिलाधिकारी द्वारा उक्त अभियान के कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। इस अभियान में जनभागीदारी एवं सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

➤ विद्यालय एवं महाविद्यालय

➤ जीविका स्वयं सहायता समूह

ग्राम पंचायत एवं वार्ड सदस्य

➤पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियां

➤ एनसीसी, एनएसएस एवं मेरा युवा भारत

➤ खेल क्लब एवं युवा संगठन

➤ स्वयंसेवी संस्थाएं एवं नागरिक समाज

➤ व्यापारी संघ एवं उद्योग संगठन की सहभागिता

-तिरंगा वितरण:-

➤-राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण ग्राम पंचायतों,जीविका स्वयं सहायता समूहों , प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं अन्य स्थानीय संस्थानों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया है।

➤-इस अभियान का उद्देश्य:-- प्रत्येक परिवार तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकतम घरों में तिरंगा फहराना एवं जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

हर घर तिरंगा अभियान कब तक चलेगा?
हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा।
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