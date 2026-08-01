एचपीडीए की पहले आओ पहले पाओ योजना एक अगस्त से होगी शुरू
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने आनंद विहार, अलकनंदा, कालिंदी अपार्टमेंट और प्रीत विहार द्वितीय में आवासीय योजनाओं के तहत दुर्बल आय वर्ग (ईडब्लूएस), अल्प आय वर्ग (एलआईजी), एवं मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के रिक्त भवनों की बिक्री के लिए योजना की घोषणा की है। पंजीकरण 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा।
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने आनंद विहार, अलकनंदा, कालिंदी अपार्टमेंट और प्रीत विहार द्वितीय आवासीय योजनाओं के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग (ईडब्लूएस), अल्प आय वर्ग (एलआईजी) एवं मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी के रिक्त भवों की यथा स्तिति बिक्री के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना की घोषणा की है। यह योजना एक अगस्त से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।प्रदेश सरकार के जनहित पोर्टल पर जाकर आॅनलाइन पंजीकरण कराया जा सकते हैं। पोर्टल पर पहले प्राप्त पत्र आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र ने बताया कि पंजीकरण के लिए सामन्य श्रेणों को दस प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी को पांच प्रतिशत धनराशि आॅनलाइन जमा करनी होगी।
योजना की जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी भवन फ्री होल्ड आधार पर आवंटित होंगे, जिस पर नियुमानुसार 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क और कॉर्नर भवन होने पर दस प्रतिशत काॅर्नर शुल्क अलग से दे होगा।
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