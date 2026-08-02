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हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा ने थामा भाजपा का दामन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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हापुड़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पा और पूर्व BSP उम्मीदवार श्रीपाल सिंह ने भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। चौधरी ने कहा कि भाजपा प्रत्येक वर्ग के विश्वास का केंद्र है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं।

हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा ने थामा भाजपा का दामन

लखनऊ, विशेष संवाददाता। हापुड़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पा और हापुड़ विधान सभा से बसपा के टिकट पर 2017 का विधान सभा चुनाव लड़ चुके श्रीपाल सिंह ने रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दोनों को उनके समर्थकों समेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।इस अवसर पर पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा देश के सभी वर्ग के विश्वास का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों, सुशासन, विकास और राष्ट्रहित की नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं।

भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने वाला एक सशक्त संगठन है। भाजपा में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है और संगठन सभी को समान अवसर देता है। पंकज चौधरी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि पुष्पा व श्रीपाल सिंह पार्टी की नीतियों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

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