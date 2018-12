Happy New Year 2019 Live Updates: न्यूजीलैंड में नए साल की दस्तक, लोगों ने आतिशबाजी के बीच किया स्वागत

Happy New Year 2019 Live Updates: भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल को लेकर उत्साह का माहौल है। देश में साल 2018 के खत्म होने में महज चंद घंटों का समय बाकी है। ऐसे में नए साल का स्वागत करने के लिए देशभर के लोग बेताब हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल दस्तक देता है।

नए साल के जश्न में शरीक होने के लिए देशभर में लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी नए साल का स्वागत करने के लिए जबरदस्त तैयारियां हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या गुरुग्राम का एमजी रोड या फिर नोएडा के सेक्टर 18 का इलाका, हर जगह शानदार जश्न के इंतजाम हैं। इन जगहों पर भीड़ उमड़ने के आसार देख पुलिस ने सुरक्षा तो बढ़ाई ही है कई रास्तों पर वाहनों के लिए मार्ग भी बदला गया है।

Happy new year 2019 live updates:

न्यूजीलैंड में नए साल ने दी दस्तक

दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले न्यूजीलैंड में नए साल की दस्तक पहले होती है। यहां नए साल ने दस्तक दे दी है। ऑकलैंड में लोगों ने आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया।

New Zealand's Auckland welcomes the new year with fireworks #NewYear2019 pic.twitter.com/acC47C5Edb