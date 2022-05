राज ठाकरे की धमकी के बीच मुंबई में 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर की इजाजत

मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर जारी चेतावनी के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को कहा कि शहर में 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है। बाकी पर विचार जारी..

