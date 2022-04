अगर मैं पीएम आवास के सामने नमाज अदा करूं तो... हनुमान चालीसा विवाद में कूदे ओवैसी

हनुमान चालीसा का विवाद इतना गहरा गया है कि इस मामले में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों पर द्रेशद्रोह का केस भी लगाया गया है।

Sun, 01 May 2022 01:05 AM

Ashutosh Ray लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

