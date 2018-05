जम्मू-कश्मीरः हंदवाड़ा में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले दो आतंकियों को किया ढेर

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों में बड़ी कामयाबी मिली है। यहां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को दो आतंकियों के शव बरामद हुए हैं।

Terrorists attacked army's patrolling party late last night at Qaziabad forests in #JammuAndKashmir's Handwara. Searches were launched to trace out terrorists during which bodies of 2 terrorists were recovered by forces. More Details awaited (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/TfyhdyQGIo