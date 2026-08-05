Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने दी हड़ताल की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

हल्द्वानी में देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने पांच सूत्रीय मांगों के समाधान न होने पर 20 अगस्त से हड़ताल करने की चेतावनी दी है। महासंघ ने परिवहन व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और वाहन स्वामियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ।

देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने दी हड़ताल की चेतावनी
देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने दी हड़ताल की चेतावनी

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने पांच सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होने पर 20 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी है। बुधवार को टीपी नगर में बैठक कर महासंघ ने परिवहन व्यवसाय से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं और वाहन स्वामियों के निरंतर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रोष जताया। वक्ताओं ने कहा कि महासंघ लगातार अपनी मांगों के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहा है। इसके बाद भी समाधान नहीं किए जाने से वाहन स्वामियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बदहाल होने से आजीविका पर संकट बना हुआ है। जल्द कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को विवश हो गए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभागों की होगी।

बैठक से पूर्व संगठन ने संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में मांगपत्र सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश जोशी, राजकुमार सिंह नेगी, विक्रम बिष्ट, ललित पाठक, डब्बू तिवारी, ललित मोहन शर्मा, प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा, दयाकिशन शर्मा, भगवान सिंह मेहरा, वीरेंद्र बिष्ट, जय उप्रेती, हरीश जोशी, उमेश चंद्र पांडे मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।