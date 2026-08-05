देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने दी हड़ताल की चेतावनी
हल्द्वानी में देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने पांच सूत्रीय मांगों के समाधान न होने पर 20 अगस्त से हड़ताल करने की चेतावनी दी है। महासंघ ने परिवहन व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और वाहन स्वामियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ।
हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने पांच सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होने पर 20 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी है। बुधवार को टीपी नगर में बैठक कर महासंघ ने परिवहन व्यवसाय से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं और वाहन स्वामियों के निरंतर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रोष जताया। वक्ताओं ने कहा कि महासंघ लगातार अपनी मांगों के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहा है। इसके बाद भी समाधान नहीं किए जाने से वाहन स्वामियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बदहाल होने से आजीविका पर संकट बना हुआ है। जल्द कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को विवश हो गए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभागों की होगी।
बैठक से पूर्व संगठन ने संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में मांगपत्र सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश जोशी, राजकुमार सिंह नेगी, विक्रम बिष्ट, ललित पाठक, डब्बू तिवारी, ललित मोहन शर्मा, प्रवक्ता हरजीत सिंह चड्ढा, दयाकिशन शर्मा, भगवान सिंह मेहरा, वीरेंद्र बिष्ट, जय उप्रेती, हरीश जोशी, उमेश चंद्र पांडे मौजूद रहे।
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