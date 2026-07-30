उदीयमान योजना के जिला स्तरीय ट्रायल एक अगस्त से
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत हल्द्वानी में 1 अगस्त से युवाओं के लिए दक्षता बैटरी टेस्ट शुरू होंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि 8 से 14 साल के बालक और बालिकाओं के ट्रायल क्रमशः 1 और 2 अगस्त को होंगे। 3 अगस्त को छूटे खिलाड़ियों के ट्रायल होंगे।
हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत खेल प्रतिभाओं के चयन के लिए अब जनपद स्तरीय दक्षता बैटरी टेस्ट एक अगस्त से हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू होंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता से जुड़ी सभी आवश्यक सूचनाएं विद्यालयों के प्रधानाचार्य को भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया की 1 अगस्त को आठ से 14 साल के बालक और 2 अगस्त को जिले की बालिकाओं के ट्रायल होंगे। जबकि तीन अगस्त को जो खिलाड़ी छूट जाएंगे। उनके ट्रायल होंगे।
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