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राजपुरा से कांवड़ दल हरिद्वार रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी में रविवार को कांवड़ यात्रा के तहत 80 शिवभक्त हरिद्वार के लिए रवाना हुए। भक्तों का उत्साह देख क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। यात्रा में भक्त गंगा स्नान कर नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे और 10 अगस्त को हल्द्वानी लौटेंगे।

राजपुरा से कांवड़ दल हरिद्वार रवाना

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। राजपुरा से शंभू सुट्याय कांवड़ यात्रा के तहत रविवार को लगभग 80 शिवभक्तों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। भगवान भोलेनाथ के जयकारों और शिव भजनों के बीच निकली यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। क्षेत्रवासियों ने कांवड़ियों का पुष्पमालाएं पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया।कांवड़ संघ के पंकज कश्यप और हेमंत साहू ने बताया कि शिवभक्त पहले हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे और नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे। इसके बाद पवित्र गंगाजल लेकर विभिन्न पड़ावों से होते हुए 10 अगस्त को हल्द्वानी लौटेंगे। 11 अगस्त को नगर के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा।

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कांग्रेस नेता ललित जोशी, पार्षद प्रीति आर्या, धर्मवीर, मुन्नी कश्यप, योगेश शर्मा, विनोद कुमार आर्या, मनोज कुमार, अनिल कनौजिया, पंकज कश्यप, तिलक राम प्रजापति, कृष्णा पांडे, नन्हे कश्यप, धर्मेंद्र कश्यप, रवि कश्यप, मनीष कुमार, नीरज कश्यप, भूपेंद्र कुमार, लाला राम आदि मौजूद रहे।

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