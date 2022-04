कर्नाटक हलाल विवाद: एचडी कुमारस्वामी ने बताया 'बेवजह' का मुद्दा, कहा- उद्योगों पर पड़ेगा असर

हिंदू जन जागृति समिति और बजरंग दल समेत कई दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि मुसलमान हलाल मांस के लिए जानवरों को मारने से पहले अपने धर्म के रिवाज पूरे करते हैं, जिसे बाद में हिंदू हासिल करते ह

लाइव हिंदुस्तान,बेंगलुरु Nisarg Dixit Mon, 04 Apr 2022 02:39 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.