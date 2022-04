हलाल का प्रमाण: IRCT और एयर इंडिया के विरोध में दक्षिणपंथी संगठन, कहा-अभियान जारी रहेगा

हिंदू जनजागृति समिति के प्रदेश प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने एक सूची साझा की है जिसमें आईआरसीटीसी, एअर इंडिया, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के उत्पादों को हलाल प्रमाणित उत्पाद के रूप में दिखाया गया है।

Fri, 08 Apr 2022 03:06 PM

