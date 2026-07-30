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उत्तराखंड के सभी हज आवेदकों का हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के सभी आवेदकों का चयन हज यात्रा के लिए कर लिया है। अध्यक्ष खतीब अहमद ने चयनित आवेदकों को मुबारकबाद दी। सभी को 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी और दस्तावेज 17 अगस्त 2026 तक जमा कराना अनिवार्य है।

उत्तराखंड के सभी हज आवेदकों का हुआ चयन
उत्तराखंड के सभी हज आवेदकों का हुआ चयन

सितारगंज, संवाददाता। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने गुरुवार को आयोजित रैंडम डिजिटल सिलेक्शन यानि कुर्रा अंदाजी में उत्तराखंड के सभी आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य से जिन भी आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे थे, उन सभी का चयन हज यात्रा के लिए कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने सेंट्रल हज कमेटी, मुंबई का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी चयनित हज आवेदकों को अपनी ओर से हार्दिक मुबारकबाद व शुभकामनाएं दी है। अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी चयनित आवेदकों को पहली किस्त के रूप में प्रति आवेदक 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे।

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यह धनराशि 10 अगस्त 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा की जा सकती है। 17 अगस्त तक हज हाउस में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। बताया कि आवेदकों को 17 अगस्त 2026 तक अपने सभी आवश्यक दस्तावेज उत्तराखंड राज्य हज समिति, हज हाउस पिरान कलियर में जमा कराना अनिवार्य है।

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