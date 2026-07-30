उत्तराखंड के सभी हज आवेदकों का हुआ चयन
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के सभी आवेदकों का चयन हज यात्रा के लिए कर लिया है। अध्यक्ष खतीब अहमद ने चयनित आवेदकों को मुबारकबाद दी। सभी को 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी और दस्तावेज 17 अगस्त 2026 तक जमा कराना अनिवार्य है।
सितारगंज, संवाददाता। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने गुरुवार को आयोजित रैंडम डिजिटल सिलेक्शन यानि कुर्रा अंदाजी में उत्तराखंड के सभी आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य से जिन भी आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे थे, उन सभी का चयन हज यात्रा के लिए कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने सेंट्रल हज कमेटी, मुंबई का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी चयनित हज आवेदकों को अपनी ओर से हार्दिक मुबारकबाद व शुभकामनाएं दी है। अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी चयनित आवेदकों को पहली किस्त के रूप में प्रति आवेदक 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे।
यह धनराशि 10 अगस्त 2026 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा की जा सकती है। 17 अगस्त तक हज हाउस में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। बताया कि आवेदकों को 17 अगस्त 2026 तक अपने सभी आवश्यक दस्तावेज उत्तराखंड राज्य हज समिति, हज हाउस पिरान कलियर में जमा कराना अनिवार्य है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें