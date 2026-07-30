उत्तराखंड के सभी हज आवेदकों का हुआ चयन

सितारगंज, संवाददाता। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने गुरुवार को आयोजित रैंडम डिजिटल सिलेक्शन यानि कुर्रा अंदाजी में उत्तराखंड के सभी आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य से जिन भी आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे थे, उन सभी का चयन हज यात्रा के लिए कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने सेंट्रल हज कमेटी, मुंबई का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी चयनित हज आवेदकों को अपनी ओर से हार्दिक मुबारकबाद व शुभकामनाएं दी है। अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी चयनित आवेदकों को पहली किस्त के रूप में प्रति आवेदक 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे।