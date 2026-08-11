हज यात्रा के लिए अग्रिम राशि जमा करने की अवधि बढ़ी
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2027 के लिए हज यात्रियों द्वारा हज खर्च की अग्रिम राशि जमा करने की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। चेयरपर्सन कौसर जहां ने इसे सराहनीय कदम बताया। सभी चयनित उम्मीदवारों को अल्प अवधि के हज के लिए मंजूरी दी गई है। सभी आवश्यक सेवाओं की तैयारी की जा रही है।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2027 के लिए चयनित यात्रियों द्वारा हज खर्च की अग्रिम राशि जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। अब हज यात्री प्रति व्यक्ति 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि 17 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। साथ ही अल्प अवधि के हज के लिए प्रथम चरण में चयनित सभी उम्मीदवारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बीच, हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा अग्रिम राशि जमा करने की अवधि बढ़ाने और अल्प अवधि के हज के लिए प्रथम चरण में चयनित सभी उम्मीदवारों को मंजूरी देने के फैसले को एक सराहनीय कदम बताया।
उन्होंने कहा कि इससे इन हज यात्रियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होने में मदद मिलेगी। हज यात्रियों को हर चरण में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने बताया कि कमेटी ने पहले से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस संबंध में संबंधित विभागों से संपर्क किया जा रहा है।
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