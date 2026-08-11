हज आवेदक पहली किस्त 17 तक जमा कर सकेंगे
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए चयनित आवेदकों के लिए पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी है। उत्तराखंड में 1,526 लोगों का चयन हुआ है और प्रत्येक को 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी।
कलियर, संवाददाता । हज यात्रा के लिए चयनित आवेदकों के लिए राहत की खबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर अब 17 अगस्त 2026 कर दी है। उत्तराखंड के चयनित आवेदकों को प्रति व्यक्ति 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी। उत्तराखंड राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि इस बार प्रदेश से 1,526 लोगों का हज यात्रा के लिए चयन हुआ है। चयनित आवेदकों को पहली किस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के निर्धारित खातों में 17 अगस्त तक जमा करनी होगी।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा हज कमेटी की वेबसाइट पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
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