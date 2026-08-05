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हज यात्रा में आवेदन में आगरा-अलीगढ़ मंडल टॉप-10 से बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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इस वर्ष हज यात्रा के लिए आगरा और अलीगढ़ मंडल के जिलों के आवेदनों में कमी आई है। दोनों मंडलों के जिले टॉप-10 में नहीं शामिल हो सके। मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर ने सबसे अधिक आवेदन प्राप्त किए, जबकि आगरा से केवल 404 आवेदन आए। हज यात्रा अप्रैल में होने का अनुमान है।

हज यात्रा में आवेदन में आगरा-अलीगढ़ मंडल टॉप-10 से बाहर

अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। हज यात्रा के लिए इस वर्ष किए गए आवेदनों में आगरा और अलीगढ़ मंडल के जिले पिछड़ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज आवेदनों की सूची में दोनों मंडलों का कोई भी जिला टॉप-10 में जगह नहीं बना सका। इसके विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिले टॉप-10 में शामिल होकर आगे रहे। आगरा-अलीगढ़ मंडल के आठ जिलों से अपेक्षाकृत कम संख्या में आवेदन आने से यह स्थिति बनी है।

आवेदन की स्थिति

खुद्दाम ए हज समिति के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व एएचओ हज मिशन अब्दुल समद ने बताया कि मुरादाबाद जिले से सर्वाधिक 2493 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही मेरठ 1535 आवेदन के साथ दूसरे और रामपुर 1467 आवेदन के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं आगरा जिले से मात्र 404 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अलीगढ़ मंडल के अन्य जिलों से भी आवेदन संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इसके चलते आगरा और अलीगढ़ मंडल के किसी भी जिले को टॉप-10 में स्थान नहीं मिल सका। अलीगढ़ में 490, हाथरस 28, कासगंज 66, एटा में 12 आवेदन हुए हैं। हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएंगी। हज यात्रा अनुमानित अप्रैल माह में होनी है। हज यात्रियों को दस अगस्त तक पहली किस्त जमा करा देनी है।

टॉप 10 जिले

ये रहे टॉप 10 जिले

मुदाराबाद- 2493

मेरठ- 1535

रामपुर- 1467

सहारनपुर- 1263

गाजियाबाद- 958

बिजनौर- 929

वाराणसी- 918

लखनऊ- 889

बरेली- 857

कानपुर नगर- 810

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से जिले हज यात्रा के लिए आवेदन में पीछे रहे?
आगरा और अलीगढ़ मंडल के जिले हज यात्रा के लिए आवेदन में पीछे रहे हैं।
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