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यूपी से चुने गए 22510 हज यात्री, 10 अगस्त तक जमा करें पहली किश्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-हज यात्रा के लिए प्रथम किश्त जमा करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट -हज सुविधा एप,

यूपी से चुने गए 22510 हज यात्री, 10 अगस्त तक जमा करें पहली किश्त

-10 अगस्त तक जमा करने होंगे 1 लाख 52 हजार 300 रुपये

लखनऊ, विशेष संवाददाता

चयन प्रक्रिया

हज-2027 के लिए आवेदन करने वाले के यात्रियों के चयन के लिए गुरुवार को हज कमेटी ऑफ इण्डिया हज हाउस मुम्बई द्वारा ऑनलाइन कु़र्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश से आवेदन करने वाले 22,510 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। इसकी सूचना हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा सभी यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड फोन नम्बर पर उपलब्ध करा दी गई है। चुने गए यात्रियों को पहली किश्त के रूप में एक लाख 52 हजार 300 रुपये 10 अगस्त तक जमा करने होंगे।

सूचना की उपलब्धता

इसके अतिरिक्त सभी चयनित हज यात्रियों की सूची वेबसाइट https://www.hajcommittee.gov.in व www.hajcommittee.up.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। इस सूची में कवर नम्बर व बैंक रिफरेंस नम्बर भी अंकित कर दिया गया है ताकि चयनित आवेदकों को प्रथम किश्त रु0 1,52,300/- जमा करने में कोई असुविधा न हो। प्रत्येक प्रोवीज़नली चयनित आवेदक को प्रति यात्री प्रथम किश्त के रुप में धनराशि रु0 1,52,300/ 10 अगस्त तक हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई के यूनियन बैंक व भारतीय स्टेट बैंक इण्डिया खाते में जमा करनी होगी।

जमा करने की प्रक्रिया

हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई के बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए पे-इन-स्लिप वेबसाइट https://www.hajcommittee.gov.in व www.hajcommittee.up.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। साथ ही चयनित हज आवेदक निर्धारित धनराशि ऑनलाइन वेबसाइट https://.hajcommittee.gov.in व हज सुविधा एप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

धनराशि जमा करने के बाद प्रत्येक हज यात्री को धनराशि जमा की पे-इन-स्लिप स्वतः हस्ताक्षरित हज आवेदन फार्म, घोषणा पत्र, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के लिए घोषणा पत्र, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट (जो वेबसाइट पर उपलब्ध है) हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई के पोर्टल पर अपने लॉग-इन आईडी से अपलोड करना होगा।

सहायता का प्रावधान

यदि किसी हज आवेदक को उक्त प्रपत्र अपलोड करने में कोई असुविधा होती है तो ऐसे आवेदकों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यालय पर भी प्रपत्रों को अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। ज़िलों में संबंधित यात्री हज ई-सुविधा केंद्र के माध्यम से भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

FAQs

हज यात्रियों को पहली किश्त कब जमा करनी होगी?
हज यात्रियों को पहली किश्त 10 अगस्त तक जमा करनी होगी।

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