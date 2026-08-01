गोंडा से अगले साल हज पर जाएंगे 244 लोग
हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद, हज कमेटी आफ इंडिया ने डिजिटल कुर्रा अंदाजी के जरिए करीब दो लाख हज यात्रियों का चयन किया है। गोंडा से 244 हज यात्री शामिल हैं। यूपी से 23,000 आवेदन आए थे, जिनमें से सभी का चयन हो गया है। पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है।
मेहनौन, संवाददाता। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद गुरुवार को हज कमेटी आफ इंडिया मुंबई में डिजिटल तरीके से (कुर्रा अंदाजी) के बाद देश भर से करीब दो लाख हज यात्रियों का चयन हुआ है। गोंडा से हज 2027 में इस बार करीब 244 हज यात्री हज सफर पर जाएंगे। देश के 32 राज्यों के साथ केन्द्र शासित प्रदेश के हज आवेदन के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था। यूपी से करीब तेइस हजार हज आवेदन स्टेट हज कमेटी को प्राप्त हुए थे। मुंबई में कुर्रा के बाद यूपी से सभी हाजियों का चयन हो गया है।
जिला हज प्रशिक्षक हाजी कसीम सिद्दीकी ने बताया चयनित हज यात्री हज कमेटी आफ इण्डिया की आधिकारिक वेबसाइट से बैंक स्लिप प्रिन्ट कर प्रति हाजी एक लाख बावन हजार तीन सौ की पहली किश्त भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा कर सकते है। पहली किस्त जमा करने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त तक है। उन्होंने बताया चयनित हज यात्री हज कमेटी आफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करते रहे।
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